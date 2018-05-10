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  4. 10 Mayıs 2018 22:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin konusunun nükleer anlaşma olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede, ABD’nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD’nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çektiler. Görüşmede son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’e 7 Mayıs’taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Milliyet

erdoğan , abd , putin , iran , nükleer anlaşma
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