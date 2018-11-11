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  4. 11 Kasım 2018 09:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da ABD Başkanı Trump ile muhabbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Orsay Müzesi'ne gelişlerinde Türk ve yabancı basını selamladı.

 
ERDOĞAN, TRUMP BİR SÜRE SOHBET ETTİ 

Müzede gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABDBaşkanı Trump yan yana oturdu.

Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti.

AA

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