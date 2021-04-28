Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'an babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
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