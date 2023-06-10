Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA ve FIFA başkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
DHA
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