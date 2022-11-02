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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenzki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkıyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkıyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

Etiketler erdoğan görüşme
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