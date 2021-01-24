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  4. 24 Ocak 2021 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''fahiş fiyat'' şikayeti

Son günlerde bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edildi. Erdoğan'ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracaklarını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''fahiş fiyat'' şikayeti
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmenin ayrıntılarını CNNTÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun anlattı. Coşkun, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların öneri ve taleplerinin toplantıda gündeme geldiğini belirtti.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Fahiş fiyat artışlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edildiğini belirten Coşkun şöyle konuştu:
"Özellikle son günlerde bazı ürünlere yönelik olarak misal zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması, yumurta gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı vardı. Başka ürünlerde de var aslında bir taraftan denetimler sürüyor. Bu ürünlere ilişkin genel kapsamlı şikayet iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız dediği öğrenildi. Bu konuyla başka ne gibi adımlar atılabilir, denetimlerin sıklaşması mı olacak yeni ek çareler gelecek mi bu konuda önemle takip ettiğimiz başlıklar arasında."

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