Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında çoğunluğun değişikliği desteklemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

İLK TEBRİK ALİYEV'DEN

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek anlamına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

Aliyev ayrıca, Erdoğan'a kutlama mesajı da gönderdi. Mesajında halk oylaması sonucunun Erdoğan'a olan güvenin ve başarılı politikasının tezahürü olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şüphesiz, bu halk oylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verdi.

ESKİ BAŞBAKANLARDAN TEBRİK

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ve Tansu Çiller, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yılmaz, Akbulut ve Çiller, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti.

KATAR EMİRİ DE KUTLADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucunda kabul edilmesinden dolayı, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, anayasa değişikliğinin yapılan halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı kutladı.

BAHREYN KRALI DA TEBRİK ETTİ

Referandumda anayasa değişikliğinin sandıkta milletten onay almasının ardından Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Bahreyn Kralı Hamed'in referandum sonucunun Türkiye'ye hayırlı olması dilediğinde bulunduğunu belirtti. Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin yanı sıra Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini ilettikleri kaydedildi.

'HALKIN 15 TEMMUZ'A CEVABI NİTELĞİNDE'

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, halkın 15 Temmuz'a cevabı olduğunu belirtti.

Merzuki, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasına ilişkin sandıktan "Evet" çıkmasını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

"Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlementer mi başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok." ifadesini kullanan Marzuki, şunları kaydetti:

"Bir demokrat olarak beni ilgilendiren, 60 milyondan fazla Türk sandık merkezlerine gitti. Sonuçlar da Arap Baharı öncesindeki ülkelerde bilindiği gibi, yüzde 90'larda da çıkmadı. Bugün, bazılarının iradelerini tanklarla dayatmaya çalıştığı 15 Temmuz gününü, halkın, seçim sandıklarıyla yıktığı bir cevap niteliğindedir. Halk onları sandıkta bir kez daha hezimete uğratmıştır. Türk halkını canlı ve serpilen demokrasisinden dolayı tebrik ediyorum. Referandumda başarılı olan partileri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum."

HAMAS



Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in, oyların sayılma sürecini bu akşam Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden isimler arasında yer aldığı öğrenildi.