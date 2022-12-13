Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih

AK Parti'den dün yapılan açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Ocak ayına bırakılacağı belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinin 2022 yılı içerisinde neticelendirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" dedi. Suriye'ye olası kara harekatına ilişkin de "Bu işin tarihi verilmez hedefler belli. Hedefimiz sınırdan 30 kilometre derinlikli güvenlik şeridi oluşturmak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ

Türkiye özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında örnek gösterilen bir ülke olmuştur.

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.

Antalya'da toplam 132 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir.

Afetten zarar gören ilk etapta 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.

KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.

(Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.

SURİYE'YE OLASI KARA HAREKATI

Suriye'ye bu işin tarihi verilmez hedefler belli. Hedefimiz sınırdan 30 kilometre derinlikli güvenlik şeridi oluşturmak.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

Devlet Beyle birçok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda Anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtü meselesi gerek aile konusunda Anayasa değişikliği konusunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Onun için de grubumuz bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Temennimiz parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu sayıya ulaşmak ve değişikliği yapmaktır.