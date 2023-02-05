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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye teşekkür
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli programı sonrası sosyal medya hesaplarından vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da yer aldığı fotoğrafı; "İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak devam ettireceğiz. Teşekkür Nazilli!" notu ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede rekor beğeni alırken, vatandaşlar yorumlarda Nazilli'de tarihi bir kalabalığa imza atıldığını dile getirdi.

Etiketler erdoğan nazilli cumhurbaşkanı
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