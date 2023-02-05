Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli programı sonrası sosyal medya hesaplarından vatandaşlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da yer aldığı fotoğrafı; "İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak devam ettireceğiz. Teşekkür Nazilli!" notu ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede rekor beğeni alırken, vatandaşlar yorumlarda Nazilli'de tarihi bir kalabalığa imza atıldığını dile getirdi.
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