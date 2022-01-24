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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI"
Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

 KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ
Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.

Etiketler Özkoç Erdoğdu suç duyurusu
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