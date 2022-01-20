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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li Özkoç'a açtığı dava için karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li Özkoç'a açtığı dava için karar verildi

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Etiketler dava chp erdoğan
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