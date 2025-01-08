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''Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor ?''

''Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor ?''
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti'nin İmralı heyetinin ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Neden biz sadece DEM parti tarafından bilgilendiriliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor?" diye sordu.

Saadet-Gelecek grubu, grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, DEM Parti ile yaptıkları görüşmeye değinen Arıkan 'kapalı kapı siyaseti' vurgusu yaptı.

Arıkan şöyle konuştu:

“Pazartesi günü DEM Parti heyeti bizleri ziyaret ettiler. Biz de başlayan bu süreçle ilgili bilgi sahibi olduk. Ancak sürecin hali hazırda MHP tarafından basın üzerinden DEM parti tarafından yüz yüze yürütülmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor? Kazanda 20 yıl birlikte kaynatılsalar uyuşmaları mümkün olmayacak bu iki parti nasıl bir araya geldi anlayabilmek çok zor. Devlet bu işin neresinde bileniniz var mı? Neden biz sadece DEM parti tarafından bilgilendiriliyoruz?  Sayın Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor? Herkesi isteyerek veya istemeyerek bir araya getiren kim? Kimse kusura bakmasın, biz bu soruları sormak zorundayız. Biz bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte temel bir ilkemiz var çözümün olduğu, milletin menfaatinin olduğu, birkaç kişinin değil herkesin, 85 milyonun kazandığı bütün süreçlerin yanında oluruz. Sürecin en önemli parametresinin şeffaflık olduğuna inanıyoruz. Hangi düzeyde olursa olsun, böyle önemli bir konuda 'kapalı kapı siyasetini' desteklemiyoruz. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu ve tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan dem dem parti imralı heyeti abdullah öcalan PKK
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