Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı belli oldu..

14 Mayıs'ta ilk turu yapılan ancak yüzde 50+1 olan seçilme şartını hiç bir aday elde edemeyince 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy ve yüzde 52,18 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Yener ayrıca Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını açıkladı.

Erdoğan TBMM'de yemin edip, yeni kabineyi açıklayacak

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günkü yemin töreni programı netleşti. Erdoğan, cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir’den Beştepe’ye gidecek. Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Erdoğan’ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yeni kurulacak Kabine'nin açıklanması beklenirken mevcut bakanların yer aldığı Kabine, Erdoğan başkanlığında son kez dün toplandı. Erdoğan'ın toplantıda tüm bakanlara eski isimlerin Kabine'de yer almayacağına işaret ettiği iddia edildi. Bakanların toplantıdan morali bozuk ayrıldığı söylenirken Kabine'de yer alabilecek bazı yeni isimlerin de netleştiği öne sürülüyor.

İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Kurulumuz, seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar, sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

"Toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür"

28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dışında gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy oranına ulaştı

Bu sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oy oranına ulaştığı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI DA AÇIKLANMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Yener seçimlere katılım oranının da yüzde 87,85 olduğunu belirtti.

Buna göre yeni Meclis şu şekilde oluştu:

AK Parti: 268 milletvekili

CHP: 169 milletvekili

YSP: 61 milletvekili

MHP: 50 milletvekili

İYİ Parti: 43 milletvekili

YRP: 5 milletvekili

TİP: 4 milletvekili

Bu rakamlara göre Cumhur ve Millet İttifakı'nın milletvekili toplamları da şu şekilde oldu:

Cumhur İttifakı: 323 milletvekili

( AK Parti, MHP, YRP )



Millet İttifakı: 212 milletvekili

( CHP, İYİ Parti )

Yeni döneme ilişkin takvim de böylece başlayacak. Mevzuata göre, 3 gün içinde Meclis çağrısız toplanacak milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacaklar. 600 milletvekili cuma günü ilk kez yemin töreni için bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarınınsa 1 Haziran Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te yemin edecek ve kabine açıklanacak.

YSK Başkanı Yener'in açıklaması

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Yener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İyi Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.

Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür.