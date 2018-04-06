''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %60 oy alacağız''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını en az yüzde 60’la alacaklarını vurgulayarak, “Alacağız dediğim, belli ilkelere inanan herkes var. Bütün partiler var. Yargı bağımsızlığı, Türkiye’nin istikrarı, medya özgürlüğü gibi temel demokratik kavramlar etrafında birleşen herkes, her parti” dedi.



Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını en az yüzde 60’la alacaklarını vurgulayarak, “Alacağız dediğim, belli ilkelere inanan herkes var. Bütün partiler var. Yargı bağımsızlığı, Türkiye’nin istikrarı, medya özgürlüğü gibi temel demokratik kavramlar etrafında birleşen herkes, her parti” dedi.

Kılıçdaroğlu, ünlülere ilişkin sözlerine de değinerek, “Bunlar rüzgara teslim olan kişiler. Acaba Erdoğan’ın gözüne nasıl girerim arayışı içinde bu türküleri söylüyorlar. Yoksa onların Afrin Harekatı’ymış, şehitlermiş, hiç umurlarında bile değil zaten” diye konuştu.