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  4. 16 Ağustos 2020 09:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'e yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Joe Biden'in küstah sözlerine ''Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor'' diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'e yanıt
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ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçiminde Donald Trump'a rakip olan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'in Türkiye'ye yönelik açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Biden'in, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti.

Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.

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