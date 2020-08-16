Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'e yanıt

ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçiminde Donald Trump'a rakip olan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'in Türkiye'ye yönelik açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Biden'in, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti.

Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.