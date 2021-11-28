Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüklerini belirterek, ''Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıkardığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Davutoğlu, "Genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıkardığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık" ifadelerini kullandı.

"UZUN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüşmesi hakkında şunları söyledi:

"4 partiden ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir süre görüştük. Türkiye'de bugün ekonomik, demokrasi krizi var. Siyasal zihniyette problem olduğu için bir krizle karşı karşıyayız. Dış odaklar vs. gibi bunların hepsi krizi örtme çabasıdır. Bunu aşabilmek için de ekonomik politik bir bağlamda hareket etmek lazım.

"KAYGILARI PAYLAŞTIK"

Sayın Gül'le genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıkardığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık hem de hasret giderdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi buydu.

"HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

TOBB Başkanı'ndan İTO ve İSO başkanlarına, TÜRKİŞ, DİSK, HAKİŞ, TÜSİAD, MÜSİAD'dan görüşme için yazılı randevu talebi ettim. Biz herkesle görüşürüz. Siyasi olarak yakışmayacak sözleri etse de sayın Bahçeli ile görüşebilirim. Buna sayın Erdoğan da dahil. Görüşmemizin fayda mülahaza edilebileceğine inandığım konusunda herkes ile görüşürüm.