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Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Görüşmede, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da hazır bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler akşener davutoğlu ziyaret
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