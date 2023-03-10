  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmıştık

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmıştık

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmıştık
Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası'nın konuğu oldu. 

ALBAYRAK AÇIKLAMASI
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair dikkat çeken açıklamada bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'ın siyasete girişine işaret ederek, "Albayrak'ı siyasete almayın. Size (Erdoğan) de zarar verir, kendisine de" açıklamasında bulundu.

Etiketler albayrak erdoğan davutoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da tekne alabora oldu: 1 ölü
İstanbul'da kira ücretlerinde deprem değişimi! İşte ilçe ilçe İstanbul'da son durum
Bakan'dan Menzil tarikatı iddialarıyla ilgili tepki çeken açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için 7.6'lık deprem senaryosu
Balkonu çöken 45 yıllık bina mühürlendi
Nagehan Alçı ezber bozdu! AK Parti'ye çok sert sözler
Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı
İşte Dolar, Euro ve altının seçim kararına tepkisi
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan o ilçe için uyarı: 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum
Asrın felaketi vaka sayısını uçurabilir! Uzman isim açıkladı