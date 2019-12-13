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  4. 13 Aralık 2019 13:29

Davutoğlu’ndan diğer partilere emojili mesaj

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından atılan tweet'te diğer partilerin etiketlenerek bir emoji paylaşımı yapıldı.

Davutoğlu’ndan diğer partilere emojili mesaj
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Gelecek Partisi’nin kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara’da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu “Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasının ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan tweet dikkati çekti. AK Parti, CHP,  İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP’nin sosyal medyaları etiketlenerek, güneş gözlüklü gülen surat emojisi konuldu.


 
 

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HDP , AK Parti , CHP , Saadet Partisi , MHP , İYİ Parti , Gelecek Partisi , Gelecek , GP
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