Davutoğlu'ndan ''Parti kurmak için paranız var mı?'' sorusuna yanıt

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı.

Söyleşide, "paranız var mı parti kurmak için?" sorusuna Davutoğlu şöyle yanıt verdi;

Siyasi parti para ile kurulmaz, gönül ve fikir birliği ile kurulur. Cumhuriyet Halk Fırkası kurulurken parası mı vardı? Demokrat Parti'yi kurarken paraları mı vardı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun da parası yoktu. AK Parti'nin, Özal'ın partisi ANAP kurulurken paraları var mıydı?Cem Boyner hareketi ile Cem Uzan'ın Genç Partisi paraları vardı da ne oldu? Siyasi parti kurmak için gönül birliği fikir birliği ve birlik beraberlik ile halka dürüst hizmet vaat etmek yeterlidir. Şeffaf devlet anlayışı ile yola çıkmak vatandaşı da inandırmak önemlidir