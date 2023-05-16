Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Her bir oy kutsaldır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı.

"HER OY KUTSALDIR"

"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim" diye yazan Davutoğlu, "Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca "Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" dedi.