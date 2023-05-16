  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Her bir oy kutsaldır

Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Her bir oy kutsaldır

Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Her bir oy kutsaldır
Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı.

"HER OY KUTSALDIR"
"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim" diye yazan Davutoğlu, "Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" ifadelerini kullandı. 

Davutoğlu ayrıca "Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" dedi.

Etiketler seçim sonuç davutoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bağımsız aday 12 partiyi solladı
İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur kozu belli oldu
Erdoğan açıkladı: 28 Mayıs'a kadar yeni müjdeler gelecek mi?
Yürürken güçsüzlük hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu olabilir
Memur ve emekliler için ''kademeli'' zam formülü
Sinan Oğan 2. turda destek şartlarını açıkladı: 5 şartından birini esnetti
İslam Memiş 2'nci tur öncesi Dolar ve Euro tahminini açıkladı
MHP'den Sinan Oğan'a ikinci rest: ''Müsaade etmeyiz''
Kılıçdaroğlu'nun 2'nci turu 2 isme emanet edildi