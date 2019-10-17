Davutoğlu'ndan Trump'ın yazdığı mektuba sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istedi. AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trump'ın mektubuna sinirlendi ve şu ifadelerle tepki gösterdi: Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir.

"ÖZÜR DİLENMEZSE, ABD ZİYARETİ İPTAL EDİLMELİ"

Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun ortaya çıkmasının ardından çağrıda bulundu. Twitter hesabından söz konusu mektupla ilgili tepkisini dile getiren Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı