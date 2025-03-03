  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti, Bahçeli-Demirtaş görüşmesini doğruladı

DEM Parti, Bahçeli-Demirtaş görüşmesini doğruladı

DEM Parti, Bahçeli-Demirtaş görüşmesini doğruladı
Güncelleme:

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Selahattin Demirtaş ile MHP lideri Bahçeli'nin görüştüğü iddialarını doğruladı.

DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısına verilen arada basına açıklama yaptı. Doğan, "Bu sürecin ilerletilmesi için tüm partilerin yaptıkları açıklamalar memnuniyet verici. Hayat, partimizin şu tespitini doğruladı: Kürt meselesinin Türkiye ile sınırlı bir mesele olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Yıllardır mücadele, müzakere ve demokratik siyaset kanallarının açılması için bedel ödüyoruz. Barışa açılan bu kapıda koşar adımla ilerlemek gerekiyor ki riskler ortadan kaldırılabilsin. Çağrının elbette bir muhatabı da iktidar ve devlettir. Kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. Şimdi artık söylenen sözün gereklerini yapmanın tam da zamanı. Görmek istediğimiz Türkiye, savaşın kalıcı şekilde son bulduğu, hepimizin içine sinecek kalıcı bir barışın gerçekleştiği Türkiye'dir. Devlet ve iktidar, koşulları sağlamak için gerekeni yapmalı. Hız önemli, zamana yaymamak önemli" ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ VE AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞMEYİ TEYİT EDİYORUM'

Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, bir gazetecinin, 'Selahattin Demirtaş'ın hastaneye getirildiği ve Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğü iddialarını teyit edebilir misiniz?' sorusuna, "Başak Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Partiler, liderler arası diyalog savunduğumuz şeyler. Bu diyalog ve temas memnuniyet verici. Hem Demirtaş ile hem Ahmet Türk ile görüşmeyi teyit ediyorum. İçeride olmaması gereken siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, hasta mahpuslar hapiste. Yeni bir dönemden bahsediyorsak ki biz buna inanıyoruz, bu yeni dönemi daha da kıymetlendirecek olan şey özgürce konuşabilmeleridir. Demirtaş’ın babası vefat edince de görmeye gitmişti. Kullanılan hakkın özel bir izin gibi görülmemesi gerekir" dedi.

''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi''''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi''Güncel

 

DHA

Etiketler dem parti Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı