''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi''

Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan'ın izni ile 1 Mart'ta İstanbul'a getirildiği, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği ve Bahçeli ile telefon görüşmesini de bu sırada yaptığı iddia edildi.

Yazar Nagehan alçı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptğı "silah bırakma" ve "kendini feshetme" çağrısının ardından Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını iddia etmesinin ardından Selahattin Demirtaş ile ilgili bir çarpıcı iddia da Gazeteci yazar Yıldıray Oğur'dan geldi.

Oğur Karar gazetesindeki köşesinde Selahattin Demirtaş'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'nden, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldüğünü ve Bahçeli'yle bu sırada telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Oğur'un yazısının konuya ilişkin kısımları şöyle:

"(Bahçeli Demirtaş'la telefonda görüştü) Haber doğru, fakat biraz hukuk ve cezaevi bilenler, Devlet Bahçeli de olsa kimsenin cezaevindeki birini telefonla aramayacağını bilir.

Ama zaten o telefon görüşmesi de cezaevinde olmadı. İstanbul’da bir hastanede oldu.

İçinde olduğumuz süreci derinleştiren bu görüşmenin arka planı şöyle:

Cuma günü (1 Mart) Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu.

Ameliyat tarihi öncesinde Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na başvurarak ameliyat sırasında eşinin yanında olmak için izin istedi.

Talep Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti ve Erdoğan’ın oluruyla Demirtaş, Cuma günü Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında eşi Başak Demirtaş’ın yanında oldu.

Bu sırada da MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastanedeyken Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dedi.

Bahçeli, görüşmede Demirtaş’a, Öcalan’ın çağrısı sonrası Duvar sitesinde yazdığı yazıdaki 'Erdoğan, Bahçeli, Öcalan… Allah uzun ömür versin' duası ve sürece verdiği destek için teşekkür etti.

MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor.

Yani ortada hem Erdoğan’ın bu insani talep için verdiği talimat hem de Bahçeli’nin telefonu gibi iki önemli jest var."

Oğur yazısında "Bu jestler, ilerleyen zamanda Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabilir" yorumunu da yaptı.

Yıldıray Oğur'un yazısının tamamı için...