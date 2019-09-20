Demirtaş'tan sert tepki: ''Alın size reform''

HDP’nin önceki dönem Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahsupluk başvurusunun ardından savcılığın aynı dosyadan yeni bir soruşturma talebinde bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. HDP Merkez Yürütme Kurulu da savcılığın bu talebine tepki gösterdi. HDP yaptığı açıklamada, “Tozun koktuğu noktadayız” dedi.

‘YENİ YARGI YOK ADALET YOK…’

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.”

HDP: TUZUN KOKTUĞU NOKTADAYIZ

HDP Merkez Yürütme Kurulu da bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı. HDP tarafından açıklamada, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile ilgili, tahliye edilmesini engellemek amaçlı yeni bir komplo başlatıldı” dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun açıklaması şöyle: “26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, avukatların mahsup başvurusunu kabul etmesi üzerine, bugün denetimli serbestlik için başvuru yapılmıştı. Tutuklu olduğu ana davasında tahliye kararı verilen Demirtaş için yapılan denetimli serbestlik başvurusunun olumlu sonuçlanmaması için savcılık harekete geçti.

Savcılık, tahliyeyi engellemek için hem Selahattin Demirtaş hem de Figen Yüksekdağ için yeniden tutuklama talep etmektedir. Türkiye’nin Saray’a bağımlı ve taraflı yargı mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de ‘sizi ve kararlarınızı tanımıyoruz’ mesajını vermektedir. Bu açıkça bir düşman hukuku uygulamasıdır. Bu asla kabullenilemeyecek bir durumdur. Bu adımın yargıyla bir alakası yoktur. Siyasi intikam için Saray direktifi ile atılmış bir adımdır. Hukuk adı altında uygulanan tam bir zorbalıktır, adaletin katledilmesidir. Bu savcılık demokratik siyasetin de düşmanıdır. Sözün bittiği, yargıda tuzun koktuğu bir noktadayız. Mahkeme heyetine sesleniyoruz. Savcılığın bu ağır hukuk suçu işleme eğilimi karşısında hukuk ilkelerine uygun davranın.”



