Deniz Baykal hakkında suç duyurusu!

Halkın Kurtuluş Partisi, sağlık sorunları nedeniyle 21 Şubat 2019'da TBMM'de yemin ettikten sonra Meclis'e gelmeyen Deniz Baykal hakkında suç duyurusunda bulundu ve Baykal’ın vekilliğinin düşürülmesi için ikinci kez TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021’de TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM’nin tüm üyeleri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

"HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR"

TBMM’ye yapılan başvurunun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı.

Kıran, “Deniz Baykal seçildiği günden bu yana ağır bir hastalığı nedeniyle hiçbir meclis çalışmasına katılamamış, yasal zorunluluğu olan milletvekilliği yeminini bile zoraki, aylarca sonra yapabilmiştir. Bu nedenle Anayasamızın 84’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile Meclis İç Tüzüğü’nün 138’inci maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için, daha önce 2021 yılında meclise başvurmuştuk. Fakat bugüne kadar bir işlem yapılmayınca, bugün tekrar yeni bir dilekçeyle başvuruda bulunduk ve gereğinin yapılmasını meclisten istiyoruz” dedi.