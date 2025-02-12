Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır sözler: ''Milletten utanmıyor, Allah'tan korkmuyor''

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Anayasa, kural tanımıyor! Milletten utanmıyor, Allah'tan korkmuyor" dedi. Dervişoğlu, Erdoğan'ın adım adım ölene kadar seçilmeyi planladığını da ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomiden erken seçim tartışmalarına, iktidarın politikalarına yönelik eleştirilerini sıralayan Dervişoğlu, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi geleceğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Ekonomik kriz ve enflasyon karşısında iktidarın attığı adımları yetersiz bulan Dervişoğlu, piyasaya sürülmesi planlanan 500 liralık banknotları eleştirdi. Bu hamlenin, Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun bir sonucu olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, iktidarı suçlayarak şunları söyledi:

"500 liralık banknotlar basacaklarını öğreniyoruz. Bunun sebebi, suçlu ve arsız olabilme yetenekleridir. Sebep itibardan değil, vicdandan yaptıkları tasarruftur. Aylardır ‘Eski Türkiye olduk’ demesinler diye yapılması gerekenleri yapmıyorlardı. Bizler ise zaten enflasyonu düşüremezsiniz, bari zor olan ticareti daha da işkenceye çevirmeyin diyorduk. Ama sarayda yalanlar içinde yaşayanlar, kimse kendilerine ‘kral çıplak’ demesin diye vatandaşı aç ve çıplak bıraktılar. Bir çuval parayla market alışverişi yapma noktasına gelen vatandaş, iktidarın ekonomi politikalarının bedelini ödüyor."

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir seçim stratejisi izlediğini söyleyerek açıklamalarda bulundu:

"Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmaya çalışanlara sesleniyorum. Erdoğan, bir daha seçilmeyi, hatta ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği hiçbir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah’tan da korkmamaktadır."

Dervişoğlu, muhalefete de ciddi uyarılarda bulunarak, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Muhalefetin Erdoğan’ın oyun alanında hareket ettiğini ve bu stratejinin değişmesi gerektiğini ifade etti:

"İktidarsız bir an bile nefes alamayacak, kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi ile karşı karşıyayız. Geçmişte yaptığınız gibi, bunlar ‘atı alıp Üsküdar’ı geçerken’ arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum: Umut, safdilce ayakta tutulamaz. Eğer böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almazsa, önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin olağan şartları içinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır."

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, Erdoğan’ın siyaset sahnesindeki kuralları kendisinin belirlediğini ve muhalefetin buna boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

"Sizin zat-ı muhtereme gel gel yaptığınız yer, onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. Hakem düdüğü ondadır, oyunun kurallarını o belirlemektedir. Muhalefetin toplumsal gücüne rağmen, bu kuralları belirleme imkanı Tayyip Erdoğan’a verilmemelidir. Muhalefet, bu uyarımı ciddiye almak zorundadır."