Devlet Bahçeli haftalar sonra geri dönüyor

6 Şubat'ta ameliyat olan ve o günden beri kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli, yarın görevine geri dönüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin evinde istirahat ettiği belirtilmişti. Bahçeli göreve dönmeyince sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. TV100'ün haberine göre; MHP liderinin yarın genel merkeze dönerek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek. Devlet Bahçeli'den boykot açıklaması: ''Bedeli ödetilecek''Politika