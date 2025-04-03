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Devlet Bahçeli haftalar sonra geri dönüyor

Devlet Bahçeli haftalar sonra geri dönüyor
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6 Şubat'ta ameliyat olan ve o günden beri kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli, yarın görevine geri dönüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin evinde istirahat ettiği belirtilmişti. Bahçeli göreve dönmeyince sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. 

TV100'ün haberine göre; MHP liderinin yarın genel merkeze dönerek çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek.

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Etiketler MHP Devlet Bahçeli kalp kapakçığı
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