Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.



MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada ise af teklifi ile ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demişti.