Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Milyonlarca çalışana dağıtılmaya başlandı
Milyonlarca çalışana dağıtılmaya başlandı
Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Kasım 2018 17:21

Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.
 
 MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada ise af teklifi ile ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demişti.

devlet bahçeli , meclis , af
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM