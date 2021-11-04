Dikkat çeken görüntü: Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne katıldı.

İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda bugün başlayan ve 3 gün sürecek 10. Ordu Günlerine birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı. Etkinlikte Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi konuşmacılara hediye verdi. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından hediye verilirken Kabaktepe de konuşmasını yapmak için sahneye geldi. Çelebi'nin girişimiyle iki başkan el sıkışıp poz verdi.

"ARKAMDA ORDU VAR"

Etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Doğduğu yer sadece 'ben oralıyım' demek değil 'ben buyum' demek ile o oluşturduğu kimlikte gösterdiği karakterin şekillenmesinde en büyük etkendir. Bazen bana diyorlar çok zor bir görev nasıl başaracaksınız İstanbul İl Başkanlığı... Diyorum ki arkamda Ordu var" dedi.

"ORDU DEMEK HAKLININ YANINDA OLMAK DEMEK"

Kaftancıoğlu ise "Doğduğumuz coğrafya bir kader, tercih değil. Bu hepimizin şerefi o nedenle belki Ordulu olmamız bir kader. Seçebileceğimiz bir şey değil ama kendimizi Ordulu hissetmemiz bir tercih. Ordu demek, hırçınlık demek. Ordu demek kararlı olmak demek çünkü çocukluğumda bana bunu öğrettiniz. Ordu demek haklının yanında olmak demek. Zalimin zulmü neredeyse onun karşısında olmak demektir. Sizlerin bizlere öğrettiklerinizle buradayız" diye konuştu.