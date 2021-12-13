Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan'la normalleşme' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı adımlar atılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz.

"TÜM TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD’yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.



"AFRİKA'YLA İLİŞKİLERİMİZDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Afrika, Asya ve Latin Amerika’yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’yle, Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.

"20 LİDER, 80 BAKAN GELİYOR"

Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor.

Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz."