Dövizdeki rekor artış sonrası Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım

Döviz kuru rekor üstüne rekor kırarken İstanbul ve Ankara'da vatandaşlar hayat pahalılığını protesto etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından ''Güçlü ve büyük Türkiye'' mesajını verdi.

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükselişle 13,50 seviyesine kadar tırmandı. Kur daha sonra gün içi zirveden yüzde 8 oranında gerileyerek 12,30'un altına indi. Akşam saatlerinde ise yeniden 12,80'in üzerine çıktı. Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Vazgeçmeyeceğiz.

Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır.

Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.pic.twitter.com/YG5ypscy3U — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 23, 2021

"DEVLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.