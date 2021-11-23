Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri

Dolar kurundaki önlenemez artış ve hayat pahalılığı nedeniyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü.

Türkiye, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası yükselişe geçen dolar, bugün adeta piyasaları durdurma noktasına getirirken; söz konusu yükselişin hayat pahalılığını da tetikleyeceği ifade ediliyor.

ANKARA'DA HALK SOKAĞA ÇIKTI



Ekonomik olarak kötü gidişatın faturası halka kesilirken; Ankara'da yurttaşlar tepkilerini sokağa çıkarak gösterdi.

Çankaya ilçesi Esat'ta sokağa çıkan yurttaşlar, 'AKP İstifa' sloganları ile eylem yaptı.

Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım paylaştı.

TKP'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Komünist Partisi, eyleme ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TKP, görüntüleri, ''Zamlarınızı da, yalanlarınızı da tanımıyoruz! Ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız! Pahalılığa karşı ayağa kalk'' notuyla paylaştı.