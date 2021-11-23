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Doların aşırı yükselmesi sonrası Apple Türkiye satışları durdurdu!

Doların aşırı yükselmesi sonrası Apple Türkiye satışları durdurdu!

Doların rekor seviyeye yükselip daha sonra dalgalanma seyrine girmesi ithal edilen ürünleri etkilemeye başladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı.

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SATIŞLAR DURDURULDU
Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

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FİYAT ARTIŞI İDDİASI
Söz konusu uyarı İphone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Bu durumun bir fiyat artışının haber cisi olacağı iddia edilirken, Apple'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Etiketler satış dolar yükselme
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