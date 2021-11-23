İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi

İstanbul Kurtuluş'ta hayat pahalılığı ve gelen zamları protesto etmek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti.

Türkiye, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası yükselişe geçen dolar, bugün adeta piyasaları durdurma noktasına getirirken; söz konusu yükselişin hayat pahalılığını da tetikleyeceği ifade ediliyor.

İSTANBUL'DA EYLEM

TKP İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla İstanbul Kurtuluş'ta hayat pahalılığına karşı bir araya geldi.

Polis yürüyüşe müdahale etti, yurttaşlar ise polise 'Biz halkız, ayağa kalkıyoruz' diyerek yanıt verdi.

KADIKÖY'DE DE SOKAĞA ÇIKTILAR

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde de yurttaşlar, sokağa çıktı.