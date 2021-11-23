Dolar, euro ve altın rekor tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 15'e düşürmesinin ardından piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Faiz ve enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın faiz açıklaması doların ateşini yükseltti. Dolar/TL 11.47'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeni rekor

Piyasalar bugün de rekor kırmaya devam ediyor. Dolar 13.50 TL, Euro 15,20 TL, Sterlin 18.03 ile rekor kırdı. Gram altın ise 772 TL'yi görerek rekor tazeledi.



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 12,46 TL'den, Euro 14,26TL'den, Sterlin ise 16,93 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Altının ons tarafında ise düşüş kaydedildi. Onsu 1.796 dolar olan altında, gram altın 751/762, çeyrek altın 1.220/1.250, Cumhuriyet altını ise 5.052/5.122 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,84 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 140 dolardan, Ethereum ise 4 bin 148 dolardan işlem görüyor.