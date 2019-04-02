Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Kendisini büyük bir kalabalığın karşıladığı İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' şeklinde imzaladı.

YSK’ya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini ulu önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e yaptı. İmamoğlu'nu Anıtkabir'de binlerce yoğun sevgi gösterileri ve ‘'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı ile karşıladı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan ve dua eden İmamoğlu, Anıtkabir özel defterine de ‘'Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' diye yazıp imzaladı. Anıtkabir’deki yoğun kalabalık nedeniyle mozoleye ulaşmakta güçlük çeken İmamoğlu, Anıtkabir özel defterini imzalarken vatandaşlar da tezahüratlar ile sevgi gösterisinde bulundu. İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir’e akın eden çok sayıda vatandaş izdihama da neden oldu.

İmamoğlu Anıtkabir'den ayrılırken tezahüratların sürmesi üzerine ‘'Sevgili vatandaşlarım Atatürk'ün manevi huzurundayız, Atamız için dua edelim. Hepinizi CHP Genel Merkezine bekliyorum'' dedi ve kalabalık nedeniyle arka kapıdan çıkarıldı. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU”

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ekrem İmamoğlu, imzasını ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ şeklinde attı.

İşte İmamoğlu’nun yazdıkları;

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuvâ-yi Milliye ruhunun 100. Yılının içerisinde, aynı ruhla 21. Yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum.

SAYGILARIMLA EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

02.04.2019”