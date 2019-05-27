Ekrem İmamoğlu: "Benim muhalefetim evde''

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını 31 Mart seçimlerinde en az oy aldığı mahallelerden biri olan Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'de oturan Kuşbay Ailesi'nin evinde açtı.

İftar öncesi sohbetinde İmamoğlu'na, ''Gelecek umudu taşımayan gençler oy kullanmaya gitmiyor ama sizin sayenizde birçok genç oy kullanmaya gidecek. Bunu kırmayın'' temennisinde bulunuldu.

İmamoğlu'nun bu sözlere yanıtı, ''Onu istesem de başaramam. Önce ailem cezalandırır beni. Benim muhalefetim evde'' oldu. Binanın diğer sakinleri, komşularında olduğunu öğrendikleri İmamoğlu'nu her katta karşıladı.

İkinci katta, 2 çocuğun İmamoğlu'na bağlama ve kemanla İzmir Marşı'nı çalması ilginç görüntüler oluşturdu.

İmamoğlu, bina dışında kendisini bekleyen yüzlerce vatandaşa, ''Biz, insanlarımızı barıştırmaya geliyoruz. İstanbul'da, tertemiz, pırıl pırıl bir yönetim dönemini başlatacağız. Lütfen bizi yalnız bırakmayın'' şeklinde kısa bir konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını açmak için 31 Mart seçimlerinde en az oy aldığı mahallelerden biri olan Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'de oturan Kuşbay Ailesi'nin evini seçti.

İftar açacağı evin sokağında vatandaşların yoğun ilgisiyle ve alkışlarla karşılanan İmamoğlu, yurttaşlarla bol bol ''selfie'' yaptı.

İmamoğlu, Kuşbay Ailesi'nin 4'ncü kattaki evine çıkmak isterken asansör bozuldu. Kısa sürede asansörden çıkan İmamoğlu, geri kalan yolu merdivenlerle tamamladı.

İmamoğlu, ailenin, ''Asansörümüzün azizliğine uğradınız'' sözlerine, ''Onu da yaşamak lazım'' yanıtını verdi. Aynı binada 4 eltinin yaşadığı bilgisini alan İmamoğlu, ''Eltilerin arası iyiyse sorun yok'' şeklinde espri yaptı.

İmamoğlu, evin anne babası Meryem-Ramazan Kuşbay ile çocukları Kübra (15), Şeval (14) ve Görkem'le (11) birlikte, ailenin aynı binada oturan akrabalarıyla tanıştı.

''FİTNE FESAT DİLİNDEN KURTULUP HER ŞEYİ ÇÖZEBİLİRİZ''

İmamoğlu, aile fertlerinden birinin, ''Mahalle olarak belediyelerden hizmet alamıyoruz. Yeşil alan bırakmadılar. Umudumuzu yitirmeye başladık'' sözlerine, ''Ben çok ümitliyim. Gençlerimizin aklı başında. Fitne fesat dilinden kurtulup her şeyi çözebiliriz. Tarifi zor bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar suskun gibi duruyor ama her şeyin farkındalar. Çok aklı başındalar. Yönetimler, memleketi aile şirketine dönüştürdüler ama memleket işi başka. Bu iş mesleğe döndü. Benim üniversiteye giden büyük oğlum, kendi aracımı kullanmama rağmen, makam arabası görüntüsü var diye araca binmek istemiyor. Kızım, bir yere gideceğim zaman ''Kalabalık mı'' diye soruyor.

''Kalabalıksa gelmem'' diyor. Yoksa benim bir zorlamam yok. Devlet işinin bir ahlakı olmalı. İnancımız onu emrediyor. Onu örnek al yeter'' şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, bir başka aile ferdinin, ''Gelecek umudu taşımayan gençler oy kullanmaya gitmiyor ama sizin sayenizde birçok genç oy kullanmaya gidecek. Bunu kırmayın'' temennisine de ''Onu istesem de başaramam. Önce ailem cezalandırır beni. Benim muhalefetim evde'' sözleriyle karşılık verdi. İmamoğlu, ezan okunmasının ardından aileyle birlikte orucunu açtı.

2'NCİ KATTA MÜZİK DİNLETİSİ!

İmamoğlu'nun evden ayrılışı da binaya girişi gibi ''maceralı'' oldu. Her katta kendini bekleyen bina sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, 2'nci kata gelince, mini bir konser sürpriziyle karşılaştı.

Ali Yemen İnce (11) bağlama, Öykü Serttaş (11) da kemanla İzmir Marşı'nı çaldı. İmamoğlu da eşlik ettiği küçük müzisyenlerle ve bina sakinleriyle toplu fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, ikinci sürprizi de bina dışında yaşadı.

İftar öncesinde onlarca vatandaşın karşıladığı İmamoğlu'nu, iftar sonrası bina çıkışında yüzlerce coşkulu yurttaş ellerinde meşaleler ve dillerinde ''Ekrem Başkan'' ve ''Her şey çok güzel olacak'' sloganlarıyla yüzlerce vatandaş bekliyordu.

Yaşanan izdiham nedeniyle aracına zorlukla binen İmamoğlu, seyyar hoparlör yardımıyla, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara, ''Çok teşekkür ederim. Beni mahcup ettiniz. Saat 22.00'da TV programım var. Türkiye'ye ve İstanbul'a anlatacaklarım var. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı ve sevgilerimizi iletin. Herkese güler yüzle bakın. Biz, insanlarımızı barıştırmaya geliyoruz. İstanbul'da, tertemiz, pırıl pırıl bir yönetim dönemini başlatacağız. Lütfen bizi yalnız bırakmayın'' şeklinde kısa bir konuşma yaptı.