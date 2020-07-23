Ekrem İmamoğlu: ''Öyle saldırı biçimleriyle karşılaştım ki...''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 196Sekiz YouTube kanalındaki Gör Beni programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Armağan Çağlayan'ın "Ben bir büyükşehir belediye başkanının bir partinin genel başkanından daha çok saldırıya uğradığını ilk defa görüyorum. Tarihte var mı bilmiyorum açıkçası. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiş miydiniz? Zor mu sizin için?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Belediye Başkanlığı yaptığı dönemin kendisi için bir alışma dönemi olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, "İlçede belediye başkanıyken de size saldırı var. Bölgenin milletvekilinden var, iktidar partisinin il başkanından, ilçe başkanından var. Yine saldırı alıyordum. Ölçeği elbette küçük. İstanbulla ya da bugünün gündemiyle asla kıyaslanmaz" dedi.



"ÖYLE SALDIRI BİÇİMLERİYLE KARŞILAŞTIM Kİ ANLATMAKTAN UTANIYORUM"

Saldırılara alışkın olduğunu kaydeden İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ne yapılabileceğini biliyorum. Ne acıdır ve ne yazıktır ki o kadar aklınıza gelmeyecek saldırı girişimleri ya da bir işi engelleme modelleri ile karşılaştım ki bazılarını anlatmaktan utanıyorum o denli. Bu da yapılmaz yani. CHP'li bir belediye başkanı cami yapıyor diye oraya imam vermeyen bir müftü olur mu mesela? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlarla karşılaştım. Dolayısıyla ben bu kadar uç tavırları yaşamış birisi olarak açıkçası vücudum buna bağışıklık kazanmış durumda. Ama dediğiniz gibi bu daha önce oldu mu, olmadı. Niye olmadı soruyorum. Eski belediye başkanlarını ziyaret ettim ben. Hem seçim öncesi hem de şimdi birinci yılımı doldurduğum için geziyorum belediye başkanlarını ve benim gibi dönemler yaşayanlar var içlerinde. Zerresi değil yani.

"BU MÜDAHALELER, KÖTÜLEMELER, UYDURMALAR ACI BİR ŞEY AMA YAŞANIYOR"

İktidar partisiyesiniz belediye de sizin partinizden değilse böyle hafif bir omuzunuzu dönebilirsiniz anlarım. Keşke benim partimden olsaydı dersiniz. Ya da hafif burun kıvırabilirsiniz. Ya da hafif geciktirmeli bazı işlere evet diyebilirsiniz ama benim gördüğüm ve yaşadığım bu tarz üslup ve bu tarz müdahaleler, veya cevaplar, kötülemeler, uydurmalar acı bir şey ama yaşanıyor. Bunların herhalde her birisi bir ülkedeki demokrasinin olgunlaşmasının evreleri. Ben öyle bakıyorum. Onun için şu umut bende olmasaydı büyük kaygı duyardım: Türkiye'nin geleceği ve demokrasinin geleceği için ben çok umutluyum. Aştım o evreleri."