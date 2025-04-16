  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin çağrısına dikkat çeken yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin çağrısına yanıt
Güncelleme:

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin ''Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir'' çağrısını önemli bulduğunu belirterek, ''Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır.'' dedi.

23 Mart'ta tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. İmamoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu ifade etti. 

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"KRİZİ VE KARGAŞAYI TERCİH EDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

''Demokrasiye yapılan bu müdahaleye karşı milletimizin verdiği güçlü tepki kendi iradesine sahip çıkmanın yanı sıra, ülkemizde giderek artan antidemokratik uygulamalara, yıpranmış adalet sistemimize, milletimizin geleceğini ve gençlerimizin umutlarını karartan ekonomik çöküşe karşı haklı bir feryattır.

Bizlerin tutuklanmasına karşı milletimizin gerçekleştirdiği şiddetten uzak, her yerde Türk bayraklarının dalgalandığı ve özünde vatan sevgisi olan protestolar, asla ülkemizin yaşadığı kriz, kaos ve kargaşanın sebebi değildir. Bugün Türkiye’ye yaşatılan kriz, kaos ve kargaşanın asıl sebebi yargı eliyle yapılmaya çalışılan darbe girişimidir. Kriz, kaos ve kargaşayı tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Yargı eliyle yapılan bu siyasi operasyon; hukuk sistemine güveni zaten zayıf olan milletimizin adalete inancını daha çok sarsmış, kadim değerlerimizin ve kurumlarımızın daha da çürümesine yol açmıştır. Seçilmiş siyasetçilere karşı şafak vaktinde gerçekleştirilen, hepimizin kutsal bildiği aile düzenini yok sayan uygulamalar ve 35 yıllık diplomanın iptal edilmesine bile varan açık hukuksuzluklar millet vicdanında ağır hasara neden olmuştur. Ülkemize yaşatılan bu krizin onarılması, milletimizin iradesinin daha fazla saygısızlığa maruz kalmaması ve yargı süreçlerinin gerçek manada siyasetten uzak ve adil biçimde ilerlemesi, ülkemizin geleceği ve milletimizin vicdanı adına elzemdir.

''ÇAĞRISINI OLDUKÇA ÖNEMLİ BULUYORUM''

Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında milletimizi ayrıştıran ve birliğimizi bozan bu manzara ile değil; içeride terörsüz Türkiye ümidi, dışarıda ise ülkemizin birliğini tehdit eden odaklara karşı mücadele azmi ve gayretiyle girmemiz bir tercih değil açık bir zarurettir. Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş, dünya siyasetinde en on yıllardır görülmemiş bir paradigma değişimi yaşanırken, küresel iktisadi sistemin kuralları yeniden yazılırken Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde tahkim olmasından daha önemli bir meselesi yoktur.

Sn. Bahçeli’nin açıklaması vesilesi ile şunu vurgulamak isterim; Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır. Beka meselesi olmayan bir Türkiye’ye ulaşmanın yolu ise devletî güçlü ve etkin, milleti müreffeh, yargıyı adil kılmaktan geçmektedir. Toplumun temel haklarına dair bile endişe içinde olduğu, sisteme güvenini neredeyse tamamen kaybettiği bir yerde güçten, refahtan ve adaletten bahsetmek söz konusu dahi olamaz.

Güçlü, müreffeh ve adil bir Türkiye’ye ulaşmak için “hak yemem, hakkımı da yedirmem” düsturuyla milletimizin hakkını gözeterek bir yol inşa ediyor ve bu yolda yürüyoruz. Bu yolda bedel de ödesek, cefa da çeksek, sonunda mücadele edeceğimizden ve kazanacağımızdan kimsenin en ufak şüphesi olmamalıdır.

Ülkemize karşı içeriden açılan gediklerden sızan bir adil ülke olmadan, istikrar da ilerleme de refah da sağlanamayacaktır. Bizim en büyük isteğimiz, umut ve gayretimiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının hakkettiği refah ve adalete kavuşması içindir.''

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? 

Bahçeli,  "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir." açıklamasını yapmıştı. 

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu CHP Devlet Bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çevrenizdeki gizli kameraları tespit etmek aslında bu kadar kolaymış! Çevrenizdeki gizli kameraları tespit etmek aslında bu kadar kolaymış! Ulaşımda yüzde 50 indirimli bilet uygulaması başladı Ulaşımda yüzde 50 indirimli bilet uygulaması başladı Okulda yasak aşk rezaleti: Öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı Okulda yasak aşk rezaleti: Öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı Özgür Özel'in B planı hazır: ''Sonbahara kadar erken seçim olmazsa...'' Özgür Özel'in B planı hazır: ''Sonbahara kadar erken seçim olmazsa...'' Megastar Tarkan'ı yıkan haber! Apar topar İstanbul'a döndü Megastar Tarkan'ı yıkan haber! Apar topar İstanbul'a döndü Yaşlı adamın içtiği son sigara feci bir ölüme yol açtı Yaşlı adamın içtiği son sigara feci bir ölüme yol açtı Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Kazı kazandan köşeyi döndü, sokaklardan kurtuldu Kazı kazandan köşeyi döndü, sokaklardan kurtuldu Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Çinli teknoloji devi ek vergiler sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdi Çinli teknoloji devi ek vergiler sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdi 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Türkiye'de 4 katlı bu evin eşi benzeri yok! ABD'de gördü, Bursa'da hayata geçirdi Türkiye'de 4 katlı bu evin eşi benzeri yok! ABD'de gördü, Bursa'da hayata geçirdi İstanbul Valisi Gül'den tepki çeken açıklama: ''Keşke dememek için dikkatli olun'' İstanbul Valisi Gül'den tepki çeken açıklama: ''Keşke dememek için dikkatli olun'' Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü! Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü! Sırrı Süreyya Önder'den haber var: İşte son sağlık durumu Sırrı Süreyya Önder'den haber var: İşte son sağlık durumu Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası damat ve kayınvalide tutuklandı Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası damat ve kayınvalide tutuklandı Yunan yarışmacıya aşkını ilan eden Survivor'un şampiyon güzeli aradığı aşkı sonunda buldu Yunan yarışmacıya aşkını ilan eden Survivor'un şampiyon güzeli aradığı aşkı sonunda buldu Esra Erol'daki rezalette ikinci perde... Babası uyarmış: ''Oğlum sapıktır, evinde yatırma!'' Esra Erol'daki rezalette ikinci perde... Babası uyarmış: ''Oğlum sapıktır, evinde yatırma!''