Ekrem İmamoğlu’ndan ittifak açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim yaklaşırken gündeme gelen ittifak tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de "Anadolu Yakası Çevre Projeleri Temel Atma Töreni"ne katıldı. İmamoğlu tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "İstanbul İttifakı'ndan söz etmiştiniz, Akşener'in kapıları kapatmayacağını söylemiştiniz ama dün Akşener'in bir açıklaması oldu "İstanbul'u alan Türkiye alamıyormuş" diye. Bununla ilgili, ittifakla ilgili ne söylemek istersiniz? Akşener'le bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna İmamoğlu "Daha önce de söyledim hani, bu liderler seviyelerindeki olan münazaralara ya da birtakım görüşlere buradan söz söylemeyi kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama biz 2019’da yaptığımız sağlıklı ittifakın temelinde gerçekten bir İstanbul İttifakı vardı ve bunun özünde büyük bir toplumsal ittifak oluşmuştu. Zaten o başarı İstanbul'a tarihi bir demokrasi zaferini, başarısını yaşattı. Yüzde 55’e yakın bir oyla bir belediye başkanı seçildi işin ucunda ve bütün kötülükleri bertaraf etti. Bütün demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdık. Bu bağlamda önemli bir sonuç ve önemli bir ittifak süreciydi. Ben bu yönüyle bu hem tabandaki o büyük toplumsal ittifakın, İstanbul ittifakının kurulabileceğini hem de siyasi ittifakların da müzakere edilebileceğine olan inancım hala tam. Bu konuşmalar, bu görüşler, ifade edilecektir. Ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zeminlerin de oluşabileceğini düşünüyorum. Elbette buna sayın Meral Akşener de dahil." yanıtını verdi.

"TAMAMEN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM"

Gazetecilerin "CHP'de İstanbul'daki ilçe başkanları toplantısına katılmak istediğinizi ancak bu talebin genel merkez tarafından reddedildiği söylenmişti. Sizin de basına yansıyan bir görüntünüz var. O toplantıya neden katılmak istemiştiniz? Neden talep reddedildi?" sorusuna ise İmamoğlu "Parti içi diyalogları basına dönük münazara etmeyi ve müzakere etmeyi doğru bulmuyorum. Olan konular ya da bu birtakım yanlışları, bu tür süreçleri ben tamamen muhataplarıyla birebir görüşüyorum. Bu ister sayın genel başkanımız olsun ister diğer makam sahipleri olsun. Onun için bu sorunuza cevap veremeyeceğim." cevabını verdi.