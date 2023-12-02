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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki ilk rakibi belli oldu

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki ilk rakibi belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun İstanbul'daki ilk rakibi Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu İBB Başkanlığı aday adaylığı için CHP İstanbul İl Başkanlığı’na başvurusunu resmen yaptı.

Genel seçimlerin etkileri henüz devam ederken yerel seçim heyecanı başladı. Aday adayları başvurularını yaparken CHP’den dikkat çeken bir başvuru yapıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı’na aday adayı oldu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na başvuru dosyasını sundu.

Kerimoğlu Sözcü’ye yaptığı açıklamada “CHP’nin temel değerlerine bağlı, halkçı, kamucu, Atatürkçü, örgütün gücüne inanan parti emekçilerinin adayı olarak İBB Başkan adaylığı için başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun” dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilen CHP’li belediye başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti.

Etiketler Bülent Kerimoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu aday adaylığı chp
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