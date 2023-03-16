Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçim açıklaması

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partiler seçim ittifakı konusunda tek listede uzlaşma sağlayamadı.

Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP)’nden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı seçim işbirliğinin nasıl şekilleneceğini netleştirmek üzere HDP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. 6 saat süren toplantının sonunda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim ittifakına dönüştüğü açıklaması geldi. Toplantı öncesinde TİP Parti Meclisi, seçime, belirledikleri illerde ittifak çatısı altında, kendi amblem ve adaylarıyla girme kararı aldı. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de partilerin ittifak çatısı altında kendi logolarıyla seçime girebileceği görüşünü paylaştı. HDP MYK toplantısında ise seçime tek parti ve ortak liste ile girme kararı çıktı.

"SEÇİME, EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OLARAK GİRME KARARI ALINDI"

İttifak toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada "Mücadele ittifakı olarak başlattığımız süreci, genişleyerek bir seçim ittifakı haline de getirmek üzere bir irade ortaya çıktı. Seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı alındı. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak." denildi.

HDP 81 İLDE, TİP EN AZ 41 İLDE SEÇİME GİRİYOR

Yazılı açıklamada seçim ittifakının nasıl oluşacağına ilişkin detay ise paylaşılmadı. Edinilen bilgiye göre HDP 81 ilde kendi logosu ve milletvekili listesiyle seçime girecek. Seçime, belirledikleri illerde ittifak çatısı altında kendi amblem ve adaylarıyla girme kararı olan TİP de aldığı bu kararı uygulayacak. Yasaya göre seçime kendi adıyla katılan bir siyasi partinin en az 41 ilde milletvekili adayı göstermesi gerekiyor. TİP’in de bu nedenle en az 41 ilde ittifak çatısı altında aday göstermesi bekleniyor.

TİP’İN ADAY GÖSTERDİĞİ İLLERDE İTTİFAK LOGOSU, HDP’NİN GÜÇLÜ OLDUĞU İLLERDE YEŞİL VE SOL

Ancak HDP’nin güçlü olduğu illerde TİP aday göstermeyecek. TİP’in aday gösterdiği illerde Emek ve Özgürlük İttifakı logosunun altında TİP ve HDP logoları yan yana olacak. TİP’in aday göstermediği, HDP’nin güçlü olduğu illerde ve milletvekili çıkarma ihtimali bulunan illerdeyse ittifak logosu olmayacak sadece HDP, Anayasa Mahkemesi'ndeki hukuki sürecin tamamlanmaması halinde de Yeşil ve Sol Parti logosu olacak.

EMEP KARARINI CUMARTESİ GÜNÜ VERECEK

İttifakın seçime girme yeterliliği olan diğer partisi EMEP, seçime HDP listelerinden mi yoksa kendi amblemi ve adaylarıyla mı gireceğine cumartesi günü yapılacak Genel Yönetim Kurulu toplantısında karar verecek.

"EN YÜKSEK MİLLETVEKİLİNİ ÇIKARAK VE EN YÜKSEK OYU ALACAK FORMÜLÜ İNŞA EDECEĞİZ"

İttifak çatısı altında ittifakın iki ya da üç partisinin ambleminin bulunmasının ittifakın milletvekili çıkarma potansiyeline zarar verip vermeyeceği sorusunu yönelttiğimiz bir ittifak partisi temsilcisi, hiçbir partinin bir diğerine zarar vermeyeceğini ifade ederek, “Hangi illerde ittifak logosu altında, hangi illerde Yeşil ve Sol Parti listelerinde girilmesi gerektiğine dair tüm partiler çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar tamamlanınca en kısa sürede bir araya geleceğiz. En yüksek milletvekilini çıkarak ve en yüksek oyu alacak formülü inşa edeceğiz" dedi.