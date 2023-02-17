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En yakın isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın aklındaki seçim tarihi

En yakın isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın aklındaki seçim tarihi
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AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki seçim tarihini yazdı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenebileceği tartışması gündemdeki yerini korurken, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat dikkat çekici bir kulis bilgisi paylaştı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti içerisinde bazı isimlerin seçimler için 18 Haziran tarihini savunduğunu belirtti. 

Ancak Fırat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasından yana olduğunu ve AK Parti'de tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok" ifadelerini kullandı.

 

 

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler hande fırat ak parti seçim tarihi recep tayyip erdoğan erdoğan'ın aklındaki seçim tarihi
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