Erbakan'a soğuk duş ! Yeniden Refah Partisi kapatılabilir

Hatırlanacağı gibi Refah Partisi, "laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu" gerekçesiyle 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ise geçtiğimiz hafta Refah Partisi bayrağını yeniden eline alarak "Yeniden Refah Partisi"ni kurdu. İşte babasının Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan siyasi partisini yeniden aynı isimle açarak siyaset arenasına giren Fatih Erbakan'a her an AYM'den kötü bir haber gelebilir.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk "O siyasi parti şu nedenle kapatılabilir" başlıklı yazısında "Anayasada ve Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin başka bir ad altında kurulmayacağı belirtiliyor" hatırlatmasında bulunarak "Kimsenin rahmetli Necmettin Erbakan ya da ailesine düşmanlığı yoktur. Ama, ülkemizde anayasa ve yasalara uyulmasını istemek, çaba göstermek de başta hukukçuların görevidir. Nitekim, bir hukukçu, partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi" ifadesini kullandı.