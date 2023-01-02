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Erdoğan, 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı

Erdoğan, 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında ihracatın yüzde 12,9 arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katıldı. 

Sözlerine, ''Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla geleceğin altyapısını kurduk'' diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular ekonomimizin hızını kesmedi. Dünyanın ciddi sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde yatırımları hızlandırmak, üretimde söz sahibi olmak, katma değer ve marka oluşturmak gibi işleri başarmak öyle kolay değildir. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil, artık krizleri yöneten bir ülke olduğu anlamına gelir'' açıklamasında bulundu. 

''İHRACAT 12,9 ARTTI''

2022 ihracat rakamlarını açıklayan Erdoğan, ''Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'' dedi. 

Etiketler recep tayyip erdoğan ihracat dış ticaret
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