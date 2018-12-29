Erdoğan açıkladı: İşte isim isim AK Parti'nin İstanbul adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Başkan adayı beklendiği gibi Binali Yıldırım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de ise MHP'nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle:



ADALAR: Özlem Öztekin Vural

ARNAVUTKÖY: Ahmet Haşim Baltacı

ATAŞEHİR: İsmail Erdem

AVCILAR: İbrahim Ulusoy

BAĞCILAR: Lokman Çağırıcı

BAHÇELİEVLER: Hakan Bahadır

BAKIRKÖY: Mehmet Umur

BAŞAKŞEHİR: Yasin Kartoğlu

BAYRAMPAŞA: Atilla Aydıner

BEYKOZ: Murat Aydın

BEYLİKDÜZÜ: Mustafa Necati Işık

BEYOĞLU: Haydar Ali Yıldız

BÜYÜKÇEKMECE: Mevlüt Uysal

ÇATALCA: Mesut Üner

ÇEKMEKÖY: Ahmet Poyraz

ESENLER: Mehmet Tevfik Göksu

ESENYURT: Azmi Ekinci

EYÜPSULTAN: Deniz Köken

FATİH: Ergün Turan

GAZİOSMANPAŞA: Hasan Tahsin Usta

GÜNGÖREN: Bünyamin Demir

KADIKÖY: Özgül Özkan Yavuz

KAĞITHANE: Mevlüt Öztekin

KARTAL: Ebubekir Taşyürek

KÜÇÜKÇEKMECE: Temel Karadeniz

PENDİK: Ahmet Cin

SANCAKTEPE: Şeyma Döğücü

SARIYER: Salih Bayraktar

SULTANBEYLİ: Hüseyin Keskin

SULTANGAZİ: Abdurrahman Dursun

ŞİLE: İlhan Ocaklı

ŞİŞLİ: Nihal Yıldırım

TUZLA: Şadi Yazıcı

ÜMRANİYE: İsmet Yıldırım

ÜSKÜDAR: Hilmi Türkmen

ZEYTİNBURNU: Ömer Arısoy



İŞTE MHP'YE BIRAKILAN 3 İLÇE VE ADAYLARI

BEŞİKTAŞ: Serkan Toper

MALTEPE: Ahmet Baykan

SİLİVRİ: Volkan Yılmaz

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım da salona geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarih boyunca insanlığın göz bebeği olmuş Peygamber efendimizin (SAV) övgüsüyle şereflenmiş bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Üstadın 'ana gibi yar İstanbul gibi diyar olmaz' dediği bu şehrin şanslı insanlarını selamlıyorum. Biz İstanbul'u kahrıyla devraldık. Çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı sakinlerinin her yerde güldüğü huzur içinde yaşadığı şehir olarak belediye başkanlarını seçecek.

AK Parti olarak tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla çıkacağız. Adaylarımız gece gündüz şehrin hizmetinde olacaklar. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle nazlı ki asla ihmale gelmez. Hemen etrafı gecekondu ve derme çatma binalarla kuşatılır. Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde umutsuz yaşamaya tahammül edemez. 1994'te İstanbul'u devraldığımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki yüreğimiz cız etti.

"DOĞAL TEHDİT DEPREM, SİYASİ TEHDİT CHP"

İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse en büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir. Hİçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için bu görevi vermedi. 1994'ün bir adım ötesine geçemediklerini görüyoruz. Sadece konuşuyor, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul ne Türkiye ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa partilerindeki mücadele. CHP her seçimde şapkadan başka tavşan çıkarma derdinde.

Her seçim döneminde kılıktan kılığa şekilden şekile giriyorlar. Her türlü siyasi oyun bunlarda mübahtır. Tek hedefleri AK Parti'nin önünü kesmek şahsıma verebilecekleri zararı vermek. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Milletimiz bunları çok iyi biliyor. CHP adını da söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Darbecilere, sokak teröristlerine desteğinden tanır. Ülkesini yurtdışına şikayet etmesinden tanır. Cumhurbaşkanı adayı olmaya dahi cesaret edemeyen genel başkanından tanır.

"KİMSE AK PARTİ'YE OY VERMEK ZORUNDA DEĞİL"

CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır bilir ve hak ettiği yere yerleştirir. Milletimiz için İstanbul'u CHP'ye teslim etmek demek dikeni sulamaktır. Milletimizi dikeni sulamak zorunda bırakmamak için teşkilatımızla adaylarımızla birlikte çok çalışmak zorundayız. Kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Her şeyden önce tevazu, samimiyet ve gayrete çok dikkat edeceğiz. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği ile yapacağız. İstanbul 31 Mart'ta gönlüne girmediğimiz tek bir hemşehrimiz bırakmamaya hazır mısın? Çalmadık kapı bırakmamaya hazır mısın?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı almamız ve haziran 2018 seçimleri ülkemiz için önemli bir milat oldu. İstanbul ekonomimizin de olumlu göstergesi. Ağustos ayında tarihimizin en alçak saldırısına maruz kaldığımızda öyle oldu. AK Parti'nin gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm sayesinde bu saldırıyı bertaraf ettik. Ülkemize diz çöktürtmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. Ekonominin dengelenmesini her alanda görmeye başladık. İhracatta rekor kırıyoruz. Ticari açığımız 30 milyar doların altına düşüyor. Büyüme oranımız dalgalanmalara rağmen ilk 3 çeyreğin ortalaması olarak 4,7 olarak gerçekleşti.

Savunma sanayiinde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bu ürünleri yurtdışına ihraç ediyoruz. Tek sözleşme ile Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık ihracat savunma sanayimizin dünya çapında söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor. Yeni yönetim sistemimizin ilk asgari ücreti 2 bin 20 lira olarak belirlendi."

BİNALİ YILDIRIM KESİN GİBİ

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.

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