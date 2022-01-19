Erdoğan açıkladı: Kur korumalı sisteme ne kadar para yatırıldı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabinde toplantısı bugün 16.35'te başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedeflediğimiz bu dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olması önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu dönemde bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla karşınıza çıkacağız.

Çarşamba günü yaptığımız Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz hususları değerlendirdik ve karara bağladık.

Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki gücümüzü ve kararlığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Cumartesi Aydın'da bir dizi programa katıldık. Aynı günün akşamı Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.

Önceki gün Arnavut'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Başbakan sayın Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirerek 7 anlaşma imzaladık. Tiran'da yaklaşık 3250 cemaat kapasiteli caminin son çalışmalarını yerinde görerek gezdik. İnşallah yetişebilirse Ramazan sonuna dek caminin bitişini gerçekleştirip açılışını yapacağız.

Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic'i ağırladık. Bugün ise Kabine toplantımızın öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu programların yanında hemen her gün Kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda görüşmeler yaparak kararlar aldık.

"EKONOMİDEKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZI ENGELLEMEK İSTEYENLERE ARADIKLARI ORTAMI VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan polemiklerle, kavgalarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı sayesinde küresel sınamalara hiç hazırlıklı olmadığı kadar bir dönemden geçmektedir. Küçük iç sarsıntılar ve dış basılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı artık geride kalmıştır. Milletimizin birliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan devam edebiliyoruz.

Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz ekonomideki dengesizlik hali devam edince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık.

TL VADELİ MEVDUATTA SON DURUM

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. TL hesaplarına hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmektedir.

Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi arttırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik. Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. İsteyen vatandaşlarımız bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane bazındaki altınlarını fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Tutarı 250 milyar lirayı, katılımcısı 13.2 milyon kişiyi bulan BES sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten 30'a çıkartan kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz.

Kamu bankalarının kredilerinin belli oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergisini 1 puan indiren teklif de Meclis'te görüşülmektedir.

"ÜLKEMİZE ZARAR VERENLERİ AFFETMEYECEĞİZ"

Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Nice büyük mücadelelerden alnını akıyla çıkan bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkarak dış ticaretle iştigal edenler hariç herkesin işini de, tasarrufunu da TL ile gerçekleştirmek için herkesten destek istiyoruz.

Kurumlarımızı, vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza ve kendi paramızda yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik.

SOSYAL YARDIMLAR

Vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu ülkenin insanlarının çözülmemiş hiçbir sorunu bırakmayacağız.

Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören işyeri, araç ve ev eşyası olarak 354 milyon lira yardım yapılmıştır.

Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyoruz. AFAD koordinasyonu ile 700 ton acil ihtiyaç ürünlerini taşıyan 'iyilik treni' yolluyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenimize yardımda bulunmaya çağırıyoruz.

Elektrik desteğiyle, son 3 senede yıllık ortalama 2.1 milyon haneye 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. 50.4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi de bu kapsama alıyoruz. Kömür yardımını doğalgaz yardımı olarak da alabilme düzenlemesi hazırlandı. ''