Erdoğan AK Parti'ye üye olmaya hazırlanıyor

Haber3.com // Bugün oylanan 18 maddelik anayasa referandumundan "Evet" çıkması halinde "Partili Cumhurbaşkanlığı"nın da önü açılıyor.

Eğer sonuçlardan "Evet" çıkarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında "5. çocuğum" dediği kurucusu olduğu AK Parti'ye üyelik için işlemleri başlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye üyeliği ile ilgili olarak referandumdan önce yaptığı açıklamada "Referandum hayırlısıyla 'Evet'le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkânımız doğacaktır" demişti.

Erdoğan AK Parti'ye üyelik süreci için şu ifadeleri kullanmıştı:

“O geçiş sürecini bizim sağlıklı bir şekilde hazırlamamız lazım. Örneğin partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla ‘evet’le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkanımız doğacaktır. Buna mani bir hâl yok. Partiye üye olma süreci başlayabilir."

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