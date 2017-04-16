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  1. 16 Nisan 2017 15:01

Erdoğan balkon konuşması yapmayacak mı ?

Türkiye nefesini tuttu bu gece açıklanacak olan referandum sonuçlarını bekliyor. Tabi akıllarda bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı da akıllardaki bir başka soru.

Erdoğan balkon konuşması yapmayacak mı ?
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Haber3.com // Türkiye tarihi 16 Nisan referandumunda sandıklarının kapanıp sayım işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Akıllarda ise her seçim sonrası Başbakanlığı döneminde AK Parti balkonundan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gece bir balkon konuşması yapıp yapmayacağı var.

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre referandum sonuçlarını İstanbul'da takip edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandumdan Evet de çıksa Hayır da çıksa bir balkon konuşması yapmayacak.

Yine AK Parti'ye yakın kaynaklar bu gece sandıktan "Evet" çıkması durumunda balkon konuşmasının Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olduğunu bilmeyen çok sayıda Ankaralının referandumdan "Evet" çıkması durumunda Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne akın etmesi bekleniyor.

Ancak Erdoğan referandum sonuçlarını İstanbul'da takip ediyor.

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